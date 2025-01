Fahrradkontrolle endet vor Gericht: Eskalation zwischen Vater und Polizei in Nördlingen

Alles begann relativ harmlos: eine Polizeikontrolle wegen eines Kindes auf dem Gepäckträger des Fahrrads. Ein Mann fährt mit seinem Sohn so auf dem Gehweg in Nördlingen, wird von der Polizei ermahnt, mehr aber auch nicht. Soweit sind sich die beiden Parteien in ihren Schilderungen vor dem Nördlinger Amtsgericht noch einig. Doch über das, was passiert, als Polizei und das Vater-Sohn-Gespann vor einem der Stadttore noch einmal aufeinandertreffen, gehen die Aussagen auseinander. Und zwar komplett.

Jan-Luc Treumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis