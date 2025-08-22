Wo fehlt im Landkreis Donau-Ries noch ein Radweg?

Vielleicht kommen noch ein paar dieser wunderbaren Spätsommerabende, an denen es sich mit einer Wolljacke noch gut im Biergarten aushalten lässt. Liegt der in der Nähe, dann liegt es auch für viele Menschen im Landkreis Donau-Ries nahe, dorthin mit dem Rad zu fahren, sei es mit elektronischer Unterstützung oder nicht. Nur macht es wenig Spaß, am Rand einer viel befahrenen Straße entlangzufahren, während die Autos mit 100 km/h und die Lastwagen mit nicht viel weniger an einem vorbeidonnern. Wo meinen Sie, liebe Leserinnen und Leser, fehlt im Landkreis Donau-Ries noch ein Radweg? Wo endet eine begonnene Verbindung im Nichts?

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Gerne können Sie uns eine E-Mail schicken, an redaktion@rieser-nachrichten.de. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Ihre Postkarten und Briefe an Rieser Nachrichten, Redaktion, Stichwort Fahrradwege, Deininger Straße 8, 86720 Nördlingen. Bitte vergessen Sie Ihre Telefonnummer nicht. Denn wir wollen Ihren Vorschlägen nachgehen: Warum gibt es an dieser Stelle keinen Radweg? Ist vielleicht schon einer geplant, aber das Projekt ist auf die lange Bank geschoben worden? Oder hat die Kommune Probleme es umzusetzen, weil sie den nötigen Grund nicht kaufen kann - so wie zuletzt im Mai, in einer Sitzung des Kreisausschusses, im Bezug auf den Radweg zwischen Wolferstadt und Wemding bekannt wurde. Damals hatte ein Kreisrat gemeint, dass auf dem besagten Acker, um den es ging, wohl besonders große Kartoffeln wachsen müssten, angesichts des geforderten Preises.

Wo gibt es einen besonders tollen Radweg?

Wir wollen aber nicht nur die Negativbeispiele beschreiben, sondern auch die positiven: Wo ist beispielsweise in den vergangenen Jahren ein Radweg eröffnet worden, der jetzt den Schulweg vieler Kinder sicherer macht? Welche Radrunde ist bei Ihnen nach Feierabend oder am Wochenende besonders beliebt, auf der man sicher unterwegs ist? Und wo fährt man dann im besten Fall auch noch an einem schönen Biergarten vorbei? Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und gehen Ihren Vorschlägen gerne nach. Falls möglich, hängen Sie doch an Ihre Email auch ein Foto, damit wir uns ungefähr vorstellen können, wie der Weg aussieht. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, Ihre RN-Redaktion.