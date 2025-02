Panne bei der Wahl: Landratsamt Donau-Ries veröffentlichte falsche Zahlen

Nicht nur für Politikerinnen und Politiker sind diese Fragen interessant: Wie haben die Wählerinnen und Wähler im Jahr 2025 gewählt? Welche Parteien haben Stimmen dazugewonnen? Welche haben verloren? Auch unsere Redaktion stellte sich bei der Recherche diese Fragen. Wie praktisch war es da, dass das Landratsamt Donau-Ries zum ersten Mal auf seiner Homepage den Vergleich zwischen der Bundestagswahl 2025 und 2021 lieferte, dazu eine Gewinn- und Verlustrechnung. Doch am Montagabend stellte sich heraus: Auf der Homepage waren zahlreiche Fehler.

Das Landratsamt gab bei den Ergebnissen dieser Bundestagswahl die falschen Zahlen für die Wahl 2021 an. Wer also beispielsweise auf die Stadt Nördlingen schaute, der erfuhr auf der Internetseite der Behörde, dass Christoph Schmid bei den Erststimmen ein deutliches Plus eingefahren haben sollte. Der Blick ins Archiv unserer Redaktion sowie in die amtlichen Zahlen der Bundestagswahl 2021 aber zeigte: Mitnichten gewann Schmid, vielmehr fuhr er ein sattes Minus von 10,2 Prozent ein. Von unserer Redaktion darauf hingewiesen, kündigte Landrat Stefan Rößle noch am Abend an, dem Fehler nachgehen zu wollen.

Falsche Zahlen für Ergebnis der Bundestagswahl 2021: Fehlersuche läuft noch

Der Pressesprecher des Landratsamtes, Simon Kapfer, bestätigte am Dienstagmorgen, dass die Vergleichszahlen von 2021, die im aktuellen Wahlergebnis genannt wurden, falsch waren. Das betreffe nicht nur die Zahlen für Nördlingen, sondern die für alle Kommunen im Landkreis Donau-Ries. Mittlerweile habe man die Zahlen allerdings berichtigt. Der Pressesprecher verwies auf die Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), die wiederum die Homepage bestücke: „Fehlerquelle war eine falsche Verknüpfung der Vergleichsergebnisse von 2021 in einer Programmierung der Internet-Präsentation der AKDB, die mehrere bayerische Wahlkreise betraf.“ Aufgefallen war die Panne im Landratsamt niemandem, man habe auch keine Anrufe bekommen.

Kapfer vermutet, dass die Fehler entstanden sind, weil bei der vergangenen Wahl das Landratsamt Dillingen zuständig war, dieses Mal sei es das Landratsamt Donau-Ries gewesen. Oder es habe etwas damit zu tun, dass es neue Wahlkreise gebe. Er kündigte an, dass man der Sache auf den Grund gehen wolle. Die vorläufigen Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 seien richtig, versichert Kapfer. Die Kommunen brächten jetzt auch alle Stimmzettel ins Landratsamt, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Bogen noch einmal anschauten und alles nachzählten.