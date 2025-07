150 Jahre FFW Hochaltingen: Das Festprogramm steht

Am kommenden Wochenende ist es soweit - die Freiwillige Feuerwehr Hochaltingen feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Hierzu ist einiges geboten.

Das Festprogramm startet am Freitag, den 4. Juli um 17 Uhr mit der traditionellen Abholung der Vereine und dem anschließenden Totengedenken am Friedhof um 17.30 Uhr. Für 18 Uhr ist dann der Bieranstich mit einigen Ehrungen geplant, bevor D‘Maihinger einen „Bunten Abend“ gestalten. Zudem erwartet die Besucher und Besucherinnen ein Tanz der ortsansässigen Festdamen. Am darauffolgenden Samstag startet die Partynacht mit der Band „Brotzeitmusi Schwangau“ um 19 Uhr, die um 21.30 Uhr mit Tubapop der „Saustoimusi“ abgelöst wird. Ab 0 Uhr unterhält „STACK“ die Gäste dann mit Rockmusik. Am Sonntag startet das Programm um 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst, dem anschließenden Frühschoppen und Mittagstisch. Um 13.30 Uhr findet eines der Highlights statt - der Festumzug. Im Anschluss spielt der Musikverein Fremdingen einige Stücke, bevor abends die Band „Die Wölf“ das Festzelt zum Beben bringt. Auch am Sonntag werde die Festdamen mit einem Tanz begeistern. Am Montag, 7. Juli, findet um 20 Uhr ein Kabarettabend mit Martina Schwarzmann statt. Einlass hierzu ist ab 18 Uhr.