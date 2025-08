Diskussion um Feuerwehrauto: Jetzt spricht die Feuerwehr Dürrenzimmern

Die Feuerwehr Dürrenzimmern soll ein neues Feuerwehrauto bekommen. Doch so einfach ist es nicht. Ein TSF-Logistik, also ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Logistikraum, sollte es werden. Nun hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nördlingen aber festgestellt, dass dies massiv zu teuer werde, denn ein TSF-Logistik mit Normalmaßen passt nicht ins Feuerwehrhaus, man müsste umbauen. Inklusive Umbaukosten geht man von Kosten in Höhe von 431.101 Euro für ein TSF-Logistik aus. Im Haushalt veranschlagt sind für das Fahrzeug 232.800 Euro. Eine weitere Lösung wäre ein TSF mit Logistik-Anhänger für etwa 254.283 Euro. In der vergangenen öffentlichen Sitzung des Nördlinger Stadtrats wurde emotional diskutiert. Denn wenn ein TSF mit Anhänger dasselbe könne wie ein TSF-L, aber deutlich günstiger sei, gebe es keinen Ermessensspielraum, sagte Oberrechtsrätin Nicole Schwarz von der Stadt Nördlingen. Unter diesen Voraussetzungen sei eine Anschaffung sogar rechtswidrig. Das sagt die Feuerwehr Dürrenzimmern.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dürrenzimmer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis