150 Jahre Feuerwehr: Wie Schopflohe mit 1111 Küchle gefeiert hat

„Phänomenal, einfach spitze, genial“ und eben „Original Schopflohe“ fasste Schirmherr Jürgen Baierle am Sonntagnachmittag nach dem Fahneneinzug das Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort zusammen. Zehn Festdamen, 150 Jahre Hilfe am Nächsten und Dienst für ein Miteinander und die Dorfgemeinschaft, 1111 Küchle, ein engagierter Schirmherr, 101 Vereinsmitglieder und ein fester und verlässlicher Anker im Dorfleben – das sind die Eckdaten für die Feuerwehr Schopflohe und die feierte von Freitag bis Sonntag ihr Gründungsjubiläum.

