Anwohner hört Knall: Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Großeinsatz der Feuerwehr ist am Montagabend im Wemdinger Viertel ausgelöst worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion schilderte, habe ein Anwohner einen Knall gehört, möglicherweise sogar eine Art Explosion. Etwas gesehen habe er aber nicht. Einen Brand oder Ähnliches stellten die Beamten zunächst nicht fest, Feuerwehr und Polizei suchte nach der Ursache, konnten aber im Laufe des Abends zunächst nichts feststellen. Möglicherweise habe es sich um einen Böller gehandelt, so die Polizei. Eine Vielzahl an Feuerwehren aus der Umgebung war alarmiert worden. (AZ)

Icon Galerie 9 Bilder Eine Vielzahl an Feuerwehrleuten war am Montagabend in Nördlingen im Einsatz. Die Ursache dafür blieb unklar, Anwohner hatten einen Knall gehört.