Brand in Oettingen ist unter Kontrolle

Ein Brand ist am Samstag gegen 16 Uhr im Dachgeschoss eines Reihenhauses in Oettingen ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, ist am Abend aber weiter vor Ort. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist eine Wohnung ausgebrannt, weitere wurden verraucht. Die Bewohner waren nach Angaben der Polizei sehr früh aus dem Gebäude gekommen, sodass schnell klar war, dass sich niemand mehr im Gebäude befindet.

Zwei Personen sind laut Polizei mit leichten Verletzungen aufgrund einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Bewohnerinnen und Bewohner der anliegenden Gebäude sind bei Familienmitgliedern und Bekannten untergekommen. Zur Ursache kann die Polizei aktuell keine Auskunft geben, die Kriminalpolizei übernimmt den Fall. Beamte waren am Abend vor Ort, um das Gebäude zu untersuchen. Nach Abschluss dieser Maßnahme möchte die Feuerwehr das Dach der ausgebrannten Wohnung öffnen, um sich ein genaueres Bild zu machen.

Rund 80 Feuerwehrmänner und -frauen waren vor Ort. Neben der Feuerwehr aus Oettingen kamen auch die Wehren aus Megesheim und Hainsfarth. Mit Material unterstützte am Abend auch die Nördlinger Feuerwehr.