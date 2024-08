Technischer Defekt verursacht Brand in Dachstuhl: Sachschaden bei 10.000 Euro

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mussten am Mittwoch in die Schlesierstraße ausrücken. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, hatte eine Nachbarin gemerkt, dass Rauch aus dem Dachstuhl aufsteigt. Ein Kabelbaum der PV-Anlage habe zu Kokeln angefangen, sodass minimal Dachstuhlteile und Dämmmaterial in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nachbarn konnten den Brand mit Feuerlöschern löschen. Die Feuerwehr kümmerte sich um Nachlöscharbeiten. Brandursache war laut Polizei ein technischer Defekt, man vermutet einen Kurzschluss. Verletzt wurde niemand; es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

