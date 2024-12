Feuerwerkskörper führt zu Containerbrand in Nördlingen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag gegen 1.25 Uhr einen Feuerwerkskörper in einen Altkleidercontainer am Hohen Weg geworfen, wie die Polizei berichtet. Dadurch wurde die darin befindliche Kleidung in Brand gesetzt. Ein Passant nahm starken Rauch wahr und verständigte die Feuerwehr, die den Container samt Inhalt ablöschte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

