Wie Florian Hager zum bayerischen Dialekt-Botschafter geworden ist

Treffen sich ein Schwabe, ein Bayer und eine Fränkin am Dreiländereck. Sie reden kurz und sind auf einmal beim Tischkickern im Büro des bayerischen Finanz- und Heimatministers. Was vielleicht wie der Beginn eines Witzes klingt, ist eine zu kurz gegriffene Zusammenfassung eines Videos in den sozialen Medien. Denn es war der Auftakt der vor einigen Wochen begonnenen Reihe „Dialekt bassd“ des Heimat-Ministeriums auf Instagram. Dort will das Ministerium darauf aufmerksam machen, was Dialekt bedeutet. Mit dabei ist ein Rieser, der sich auf vielfältige Weise für seinen Dialekt einsetzt: Florian Hager, online bekannt als @rieser_meme_kultur, offline etwa als Hälfte des Duos Okomod.

