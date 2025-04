Akkordeonclub zeigt in Forheim eine Vielfalt seines Repertoires

Der Akkordeonclub „Oberes Kesseltal“ gab sein Frühjahrskonzert und erwies sich dabei als Publikumsmagnet. Der Gemeindesaal in Forheim platzte aus allen Nähten. Martin Strauß, der Vorsitzende des Vereins, führte das Publikum heiter durch das Programm. Das Spielerensemble eröffnete das Konzert mit einer Reihe mitreißender Stücke, die mit viel Leidenschaft und Musikalität dargeboten wurden. „Conquest of Paradise“, ein musikalisches Evergreen oder ein Potpourri der Gruppe „Münchner Freiheit“ zeigte das harmonische Spiel der Musiker: Taktwechsel, Dynamik und verschiedenste Tonarten forderten so das Zusammenspiel und höchste Konzentration. Mit etwas ruhigeren Stücken wie und „Top of the World“ und „Cherry Pink“ führte Chorleiterin Gabi Hurler ihr ausdrucksstarkes Orchester vor. Schlagzeuger Manuel Schnell mit seinem präzisen und professionellen Können gab den Stücken eine moderne Popnote. Besonders hervorzuheben war der Auftritt des Projektchors der Grundschule Amerdingen. Die jungen Talente betraten die Bühne mit strahlenden Gesichtern und spürbarer Aufregung. Unter der Leitung ihrer Musiklehrerin Lisa Fürnrohr präsentierten sie abwechslungsreiche Stücke, davon traditionelle Frühlingslieder und moderne, rhythmisch anspruchsvolle Sprech-Hits. Die harmonischen Kinderstimmen der Kinder berührten die Gäste. „Walzer Nr. 2“, „The Lion King“ oder „Viva la Vida“ sind bekannte Stücke, die jeder kennt und die die Musiker gerne miteinander musizierten. Den Abschluss bildete der Kracher „Tijuana Taxi – Tequila“, der das Publikum zum Schmunzeln brachte. Dies honorierte es mit anhaltendem Applaus, und erbettelte sich von beiden Gruppen Zugaben. Insgesamt war das Konzert des Akkordeonclubs mit dem Projektchor der Grundschule ein voller Erfolg. Dass sich Gemeinschaft und Zusammenarbeit in der Musik im Kesseltal gelohnt hat, war durchwegs spürbar und lässt auf weitere zukünftige kulturelle Höhepunkte hoffen.

