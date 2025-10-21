Patenbitten der FFW Aufhausen

Kürzlich stellte die FFW Aufhausen ihrer Patenwehr, der FFW Forheim die Bitte, die Patenschaft für das kommende Fest zu übernehmen. Das 125-jährige Feuerwehrjubiläum findet vom 29. bis zum 31. Mai 2026 statt. Dazu trafen sich aufgrund des schlechten Wetters beide Wehren im Gemeindehaus in Forheim, mit festlicher musikalischer Umrahmung der Musikkapelle Marktoffingen, welche auch gleichzeitig die Festkapelle beim Jubiläum ist. Nach dem Einmarsch begrüßten die Kommandanten beider Wehren, Michael Keiß und Peter Schweier die Anwesenden. Danach trug Vorsitzender Alexander Wunder die Patenbitte in Form eines Gedichtes vor. Um zu sehen, dass die Aufhausener Wehr bereit ist für die bevorstehende Herausforderung, hatte die FFW Forheim ein paar Aufgaben für den Festausschuss vorbereitet, die es spielerisch zu lösen galt. Nachdem die Tests mit Bravour gemeistert wurden, stellte sich die Wehr bereit, die Patenschaft für das Jubiläum im nächsten Jahr zu übernehmen. Nach den feierlichen Worten von Bürgermeister Andreas Bruckmeier lies man der Abend bei Speis und Trank gemütlich ausklingen.

