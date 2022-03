Rößle ehrt Altbürgermeister Werner Thum: "Eine sensationelle Leistung"

Plus Werner Thum war 30 Jahre lang Bürgermeister in Forheim. Es gab viele schwere Aufgaben: Von Sturmschäden und zwei Teilgemeinden, die zusammenfinden müssen.

30 Jahre: Von Mai 1990 bis April 2020 war Werner Thum Erster Bürgermeister Forheims, der kleinsten und höchstgelegenen Gemeinde des Landkreises Donau-Ries. Amtsübergabe und Anerkennung als „Altbürgermeister“ waren bereits – pandemiebedingt in aller Stille – vor sich gegangen. Nun haben die Forheimer und Aufhauser Bürgerinnen und Bürger samt örtlichen und überörtlichen Honoratioren Thum für seine 30-jährige Amtszeit geehrt.