Vom Apfel zum Most

Die Kinder der Kita Forheim bekamen eindrucksvoll erklärt, wie aus einem Apfel Most bzw. Apfelsaft wird. Nachdem die Kleinen ihre selbst gepflückten Äpfel zur ortseigenen Obstpresse brachten, staunten sie nicht schlecht. Antonie Thum vom Gartenbauverein Forheim/Aufhausen zeigte den Kindern die einzelnen Schritte vom Apfel bis zum Saft. Am Ende des unvergesslichen Vormittages bekamen die Kleinen selbstverständlich den frisch gepressten Apfelsaft mit in den Kindergarten. Die Kita Forheim bedankt sich an dieser Stelle beim Obst- und Gartenbauverein

Apfelsaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obstpresse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gartenbauverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis