Welche Probleme Forheim beim Ausbau mit erneuerbaren Energien hat

Bei der Bürgerversammlung in Forheim kann der Bürgermeister Positives hinsichtlich der Digitalisierung verkünden. Problematisch sind aber die erneuerbaren Energien.

Es ist zwar die kleinste Gemeinde im Ries, aber trotzdem gab es viel zu berichten bei der Bürgerversammlung für Forheim und den Ortsteil Aufhausen – unter anderem zu den Themen Digitalisierung und Energie.

Bürgermeister Andreas Bruckmeier informierte zunächst über den Haushalt der Gemeinde. Der Plan für 2023 sieht eine Million Euro für den Verwaltungshaushalt und 1,5 Millionen Euro für den Vermögenshaushalt vor. Der Haushalt sei "nicht auf Kante genäht", so Bruckmeier. Außerdem habe man Glück, denn die geförderten Bauprojekte wurden 2022 abgeschlossen, die Fördermittel sind eingegangen. Deswegen müsse Forheim im Vergleich zu vielen anderen Gemeinden im Ries keinen Kredit aufnehmen.