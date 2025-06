Polizeieinsatz: Frau hackt nachts Holz und läuft nackt auf der Straße herum

Eine 45-Jährige hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bopfingen für Aufsehen gesorgt. Gegen 1.15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass eine Frau in einem psychischen Ausnahmezustand im Garten Holz hacken würde. Kurz darauf teilte man der Polizei mit, dass die Dame zwischenzeitlich unbekleidet auf der Straße herumlaufen würde. Als die Polizei eintraf, saß die Frau in ihrem Auto. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wollten die Beamten die Frau in ein Krankenhaus bringen. Dagegen wehrte sie sich massiv; sie beleidigte die Polizisten und versuchte diese zu kratzen und nach ihnen zu treten. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. (AZ)

