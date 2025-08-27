Icon Menü
Frau überfährt Verkehrsinsel: Lastwagen wird von Verkehrsschild beschädigt

Hainsfarth

Frau kracht in Verkehrszeichen - das schleudert auf einen Lastwagen

Bei einem kuriosen Unfall in Hainsfarth entsteht am Dienstag ein hoher Sachschaden. Alles beginnt damit, dass eine Frau eine Verkehrsinsel überfährt.
    •
    •
    •
    Bei einem kuriosen Unfall in Hainsfarth ist ein Sattelzug beschädigt worden.
    Bei einem kuriosen Unfall in Hainsfarth ist ein Sattelzug beschädigt worden. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Einen Sattelzug hat eine 50 Jahre alte Frau am Dienstag, gegen 12.18 Uhr, indirekt beschädigt. Die Autofahrerin war auf der Heimostraße von Hainsfarth kommend in Richtung B 466 unterwegs. Aufgrund von Unachtsamkeit überfuhr die Frau laut Polizeibericht mit ihrem Pkw die dortige Verkehrsinsel, sodass das dort befindliche Verkehrszeichen auf die B466 geschleudert wurde. Dort prallte es gegen einen vorbeifahrenden Sattelzug. Dadurch wurde der Sattelzug auf Höhe des Tanks beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.500 Euro. Der Wagen der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

