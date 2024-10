Frau verliert Ehemann beim Pilzesuchen

Ein Polizeieinsatz ist am vergangenen Samstag (12. Oktober) in Oettingen ausgelöst worden. Ein Ehepaar im Alter von 86 Jahren und 82 Jahren ging in einem Wald bei Linkersbaindt auf Pilzsuche. Hierbei verlor die Frau ihren Mann in dem sehr dicht bewachsenen Wald aus den Augen, wie es im Polizeibericht heißt. Da der Mann gesundheitlich angeschlagen war, machte sich die Frau große Sorgen und suchte bei der Polizei um Hilfe.

Eine Streife der Polizei Nördlingen durchsuchte daraufhin das Waldstück und traf den Ehemann kurze Zeit später wohlauf mit mehreren Pilzen in den Händen am geparkten Pkw der Eheleute an.

Im Universitätsklinikum kämpfen derweil drei Heranwachsende um ihr Leben, weil sie mutmaßlich vom giftigen Knollenblätterpilz gegessen haben. (AZ)