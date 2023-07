Fremdingen

11:22 Uhr

184 Bürger wollen sich an Windrädern beteiligen

Plus Nachdem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zum Spatenstich kam, ist das Interesse an den Windrädern deutlich gestiegen. Über einen Bonus beim Strompreis.

Von Peter Tippl

Das Interesse an einer Beteiligung an den beiden Bürgerwind-Energieanlagen zwischen Frankenhofen und Seglohe ist groß. Bereits 184 Bürgerinnen und Bürger haben eine Interessensbekundung beim Projektentwickler Naturenergie Zeilinger bekundet und wollen sich mit einer Gesamtsumme von 5,4 Millionen Euro beteiligen. Diese neuesten Zahlen gab die in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats per Video zugeschaltete Katrin Held von der Naturenergie-Gesellschaft aus Markt Erlbach bekannt.

Eingeladen hatte sie Bürgermeister Christoph Schmidt zur Erläuterung der Gesellschaftsstruktur und Vermittlung des aktuellen Baufortschritts. Laut Held soll als nächster Schritt die Beteiligung am Ausschreibungsverfahren für die Stromvergütung vollzogen werden. Als günstigen Zeitpunkt sah sie den 1. August, denn in das Verfahren können nur genehmigte Projekte einsteigen. Mit einem Bonus für die Region könnte ein Strompreis von bis zu zehn Cent pro Kilowattstunde erreicht werden.

