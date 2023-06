Fremdingen

12:10 Uhr

Fremdinger Grundschule wird auf den Energie-Standard gebracht

Noch in diesem Jahr soll mit der energetischen Sanierung der Fremdinger Grundschule begonnen werden.

Plus Die Sanierung und die Umstellung auf LED-Lampen in der Straßenbeleuchtung kennzeichnen Klimaschutzmaßnahmen. Die Gemeinde investiert zudem in einen neuen Radweg.

Von Bernd Schied

Rund 2,1 Millionen Euro will die Gemeinde Fremdingen in diesem Jahr in verschiedene Infrastrukturmaßnahmen investieren. Mit der energetischen Sanierung des Grundschulgebäudes und der Umstellung auf LED-Lampen bei der Straßenbeleuchtung trägt die Nordrieskommune ihren Teil zum Klimaschutz bei.

Insgesamt umfasst das vom Gemeinderat einstimmig verabschiedete Zahlenwerk 6,5 Millionen Euro. Der Verwaltungsanteil liegt bei 4,4 Millionen. Dieser listet bekanntlich die laufenden Einnahmen und Ausgaben während des Jahres auf.

