Fremdingen genehmigt neue Bebauungspläne und plant Kommunalwahl 2026 aktiv

Fremdingen

Gemeinderat Fremdingen gibt grünes Licht für Bebauungspläne

Gemeinderat berät über „Am Tiefen Weg“ in Fremdingen und „Langwand“ in Seglohe und trifft erste Entscheidungen zur Kommunalwahl 2026.
Von Peter Tippl
    In Herblingen wird demnächst mit der Untersuchung des Kanalsystems gestartet, um ein Kataster über den Zustand und notwendiger Sanierungsmaßnahmen zu erhalten.
    In Herblingen wird demnächst mit der Untersuchung des Kanalsystems gestartet, um ein Kataster über den Zustand und notwendiger Sanierungsmaßnahmen zu erhalten. Foto: Peter Tippl

    In der ersten Sitzung des Fremdinger Gemeinderats nach der Sommerpause wurden die beiden Bebauungspläne „Am Tiefen Weg“ in Fremdingen und „Langwand“ in Seglohe unter Dach und Fach gebracht. Nach der vorgeschriebenen Auslegung wurden laut Bürgermeister Frank-Markus Merkt weder von Trägern öffentlicher Belange noch aus der Bürgerschaft Einwände gegen die überarbeiteten Bebauungspläne erhoben, womit Satzungsbeschlüsse gefasst werden konnten. Für die Baugebietserweiterung in Seglohe tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Bauleitplan in Kraft und das passte optimal, denn beim ersten der drei neuen Bauplätze steht bereits ein Kran.

