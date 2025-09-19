Gemeinderat Fremdingen gibt grünes Licht für Bebauungspläne

In der ersten Sitzung des Fremdinger Gemeinderats nach der Sommerpause wurden die beiden Bebauungspläne „Am Tiefen Weg“ in Fremdingen und „Langwand“ in Seglohe unter Dach und Fach gebracht. Nach der vorgeschriebenen Auslegung wurden laut Bürgermeister Frank-Markus Merkt weder von Trägern öffentlicher Belange noch aus der Bürgerschaft Einwände gegen die überarbeiteten Bebauungspläne erhoben, womit Satzungsbeschlüsse gefasst werden konnten. Für die Baugebietserweiterung in Seglohe tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Bauleitplan in Kraft und das passte optimal, denn beim ersten der drei neuen Bauplätze steht bereits ein Kran.

