Fremdingen

vor 47 Min.

Getreidefeld brennt bei Fremdingen: Feuerwehren verhindern Schlimmeres

Plus In Fremdingen gerät beim Dreschen ein Feld in Brand. Im Landkreis herrscht die höchste Waldbrandstufe. Wie die Vorbereitungen zum Blasius-Festival beim Einsatz helfen.

Von Matthias Link

In Fremdingen ist am Freitagmittag ein Getreidefeld bei den Drescharbeiten in Brand geraten. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf den angrenzenden Wald verhindert werden. Wegen der großen Hitze und Trockenheit herrscht im Landkreis momentan Waldbrandstufe fünf. Es ist die höchste Stufe – Kreisbrandrat Rudolf Miehling kann sich nicht erinnern, dass dies zuvor bereits der Fall gewesen wäre.

