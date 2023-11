Fremdingen

Leonhardiritt in Fremdingen: Menschen sollen Achtung und Respekt haben

Am Sonntag fand wieder der jährliche Leonhardiritt in Fremdingen statt.

Plus Der Generalvikar des Bistums mahnt beim Gottesdienst in Fremdingen die Verantwortung des Menschen für die Tiere an. Der Umritt ist für das Publikum beeindruckend.

Das „Tor zum Ries“ nennt sich die Gemeinde Fremdingen und war am Sonntag ein absoluter Besuchermagnet beim Leonhardiritt. Vor fast 40 Jahren wurde diese Tradition wiederbelebt und ist eingerahmt vom Weinfest am Samstagabend und der Bewirtung durch den Musikvereins Fremdingen nach dem sonntäglichen Festgottesdienst und Leonhardi-Umritt zur Leonhardskapelle. Im kommenden Jahr soll es einen prominenten Gast geben.

In Konzelebration mit dem neuen Pfarrer Simon Sarapak und Pater Paul hielt der Generalvikar des Bistums Augsburg, Monsignore Dr. Wolfgang Hacker, den Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Gallus zu Ehren des Heiligen Leonhard. Als Schutzpatron der Tiere, der Pferde und der Gefangenen wird der Heilige meist mit Ketten dargestellt, führte der Generalvikar in seiner Predigt aus, aber seine Intention war, Botschafter der Liebe Gottes zu sein. Die Tiere seien von Gott in die Verantwortung der Menschen gegeben worden und deshalb gelte es, Achtung und Respekt diesem Geschenk entgegenzubringen.

