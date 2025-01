Autos prallen frontal zusammen: Mehrere Leichtverletzte

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch auf der Staatsstraße 2212 zwischen Hohenaltheim und dem Bissinger Ortsteil Hochdorf mehrere Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 33-jähriger Daimler-Fahrer in Richtung Hochdorf. In einer Kurve am Ende eines Waldgebiets geriet er alleinbeteiligt auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Renault einer 40-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Renault auf einen nachfolgenden Wagen eines 28-Jährigen geschoben. Die 31-jährige Beifahrerin im Daimler sowie die 40-jährige Renault-Fahrerin und ihr einjähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro. Die Polizei veranlasste, dass die Unfallfahrzeuge abgeschleppt wurden. Die Staatsstraße musste für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Vor Ort war die Feuerwehr Bissingen mit rund 30 Einsatzkräften, Rettungsdienst und Notarzt sowie der First Responder der DLRG Mönchsdeggingen. (AZ)

