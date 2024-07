Frontalzusammenstoß bei Holheim: Zwei junge Fahrer in Unfall verwickelt

Zwei Autos sind am Montagmorgen bei Holheim frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war ein 22-Jähriger gegen 6 Uhr mit seinem Wagen auf der Kreisstraße von Holheim in Richtung B466 unterwegs und bog nach links in Richtung Nördlingen ab. Dabei übersah er einen 23-Jährigen, der mit seinem Auto in Richtung Neresheim fuhr und Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. (AZ)

