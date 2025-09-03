Icon Menü
Fünf kreative Tipps zur Aufwertung Ihres Gewands fürs Stadtmauerfest

Nördlingen

Fünf Tipps, wie man das eigene Gewand zum Stadtmauerfest aufwerten kann

Das Stadtmauerfest rückt schnell näher, doch was ist, wenn man mit dem eigenen Gewand nicht zufrieden ist? Fünf Tipps für Menschen mit und ohne Nähkenntnisse.
Von Jan-Luc Treumann
    •
    •
    •
    Martina Guckert zeigt ein kleines Cape, das sich schnell herstellen lässt.
    Martina Guckert zeigt ein kleines Cape, das sich schnell herstellen lässt. Foto: Jan-Luc Treumann

    Noch neun Tage bis zum Stadtmauerfest. Allein diese Zahl könnte bei manchem in Nördlingen für einen kleinen Schweißausbruch sorgen. Denn viel Zeit ist es bis dahin nicht mehr, das Gewand ist vielleicht sogar noch eingemottet. Doch noch gibt es keinen Grund zur Panik – so manche Nähprofis fangen jetzt noch an, ein neues Gewand zu nähen, verrät Martina Guckert vom Nördlinger Geschäft Näh Mal. Sie und weitere Expertinnen geben ein paar Tipps, wie man das eigene Stadtmauerfest-Outfit jetzt noch verbessern kann - die sind für Leute mit Anfängerkenntnissen im Nähen und ein paar Tricks für diejenigen, die mit der Nähmaschine nicht so viel anfangen können.

