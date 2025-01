Finanzminister Füracker: Appell für den Aufbruch

Die Wirtschaft in Deutschland wieder „flott zu bekommen“, ist nach Ansicht von Bayerns Finanzminister Albert Füracker die vordringlichste Aufgabe einer unionsgeführten neuen Bundesregierung. „Ich bin gerne bereit, über Sozialpolitik zu sprechen und denjenigen Hilfen zukommen zu lassen, die unverschuldet in Not geraten“, sagte Füracker beim Neujahrsempfang des CSU-Stadtverbandes Wemding am Sonntag im Gasthaus Zur Wallfahrt vor rund 150 Gästen. Allerdings müsse am Anfang des Verteilens das Erwirtschaften stehen, so die Botschaft des 56-jährigen Oberpfälzers aus dem Landkreis Neumarkt.

