Die große Liebe der schottischen Fans zum kleinen Nördlingen

Ein Rundfunkreporter der BBC interviewt Fußballfans und fragt nach ihren Erlebnissen in Deutschland. Die schwärmen von der Stadt, in der Gerd Müller aufwuchs.

Die Stadt Nördlingen wirbt mit dem Werbeslogan: "Die schönsten Ecken sind rund." Kein Wunder also, dass vier schottische Fußballfans auf ihrer Wohnmobilreise von Stadion zu Stadion im wunderbaren Rieskrater Station machten. Schließlich wissen Fußballfans, dass das Beste im Leben immer mit etwas Rundem zu tun hat. In Nördlingen angekommen, machten sich die Schotten auf die Suche nach einer Kneipe. David, Ronald, Alistair und James wurden von einem Passanten in die Gaststätte "Neue Welt" geschickt, die kaum jemand unter diesem Namen kennt. Doch jeder Rieser weiß, dass "der Aris" in Nördlingen eine Kneipe hat.

Schottische Fans auf den Spuren von Gerd Müller in Nördlingen

Die vier Schotten verbrachten dort einen wunderbaren Abend. Sie brachten den Nördlingern schottische Fangesänge bei und lernten prompt einen Biografen von Gerd Müller kennen. Der bot ihnen am nächsten Tag – so gastfreundlich sind die Rieser eben – eine Privatführung durch Nördlingen an, auf den Spuren des verstorbenen Fußballstars. Ganz offensichtlich hat Nördlingen einen bleibenden Eindruck bei den vier Fußballfans hinterlassen.

Denn als ein BBC-Reporter die Schotten interviewte, schwärmten sie zwar von der EM in Deutschland im Allgemeinen, im Besonderen aber von Nördlingen. Eine absolut fantastische Nacht hätten sie in Aris' Bar verbracht, berichteten sie. Und dann diese Führung – zu den Plätzen, wo Gerd Müller aufwuchs, wo er Fußball spielte: "That was absolutely brilliant" – "es war absolut genial". Bei so viel Lob verzeihen die Bürger der ehemaligen freien Reichsstadt Nördlingen den Schotten sicherlich, dass die ihre Stadt als "small village" bezeichnen – als kleines Dorf ...

Lesen Sie dazu auch