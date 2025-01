Räucherofen-Feuer sorgt für Einsatz: Feuerwehr löscht Brand in Garage in Fessenheim

Ein Räucherofen hat am Sonntag kurz vor Mitternacht die Feuerwehr in Fessenheim auf den Plan gerufen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein 44-Jähriger, dass der Rauchmelder in seiner Garage Alarm gab. Der Mann hatte am Abend seinen dort installierten Räucherofen in Betrieb genommen und diesen auch nochmals am späten Abend kontrolliert. Durch Überhitzung, die durch eine Fehlfunktion des Ofens entstanden war, kam es zu einem Brand. Die Feuerwehren aus Alerheim, Fessenheim, Holzkirchen und Wechingen konnten den Brand löschen. Durch starke Rauchentwicklung wurde aber das Inventar der Garage beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)

