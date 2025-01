Bei Gartenarbeiten hat ein 22-Jähriger am Dienstag in Wechingen eine Gasleitung beschädigt. Laut Polizei wollte er gegen 16.15 Uhr mit einem Bagger in seinem Garten eine Fahrspur für ein Wohnmobil anlegen. Dabei beschädigte er die Gasleitung, sodass Gas austrat. Der Versorger trennte die Leitung ab. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. (AZ)

