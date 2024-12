Metallspäne und Glassplitter an Biberausstiegen ausgelegt

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag offensichtlich zwischen Ursprung und Bautenbach bewusst Metallspäne und Glassplitter an Ausstiegen des Bibers ausgelegt. Die Örtlichkeit befindet sich laut Polizeibericht von Hohenaltheim kommend gegenüber der Abzweigung nach Bollstadt, den Waldweg entlang nach circa einem Kilometer am Bautenbach. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich bitte mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 in Verbindung setzen. (AZ)

