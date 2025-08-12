Gemeinschaftsübung der Feuerwehren der Gemeinde Wechingen

Die Feuerwehren aus Fessenheim, Wechingen und Holzkirchen haben in einer Gemeinschaftsübung mit 65 Kameradinnen und Kameraden sowie der Jugendwehr Fessenheim die Brandbekämpfung und Personenrettung in einem ehemaligen Landwirtschaftlichen Anwesen in Fessenheims geübt. Das Gebäude wird als Lager und Werkstatt eines Bauunternehmens genutzt. Aufgrund der beengten Verhältnisse um das Gebäude wurden die Wehren vor einige Herausforderungen gestellt. Die Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Wechingen mussten auch mehrere Personen aus dem verrauchten Inneren retten. Zum Abschluss gab es für die gelungene Übung noch eine Brotzeit im Feuerwehrhaus Fessenheim.

