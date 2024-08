Aggressiver Angeklagter: Die Frage nach dem Warum

Er hat eine Person auf offener Straße niedergeschlagen, in Discountern und in einem Supermarkt Artikel mitgenommen, ohne diese zu bezahlen, und völlig unvermittelt ein parkendes Auto beschädigt. „Warum?“, will die Vorsitzende Richterin Ruth Roser beim Prozess vor dem Schöffengericht des Nördlinger Amtsgerichtes von dem jungen Mann wissen, der von der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen dieser Taten angeklagt ist. Er habe kein Geld, sei aggressiv, der Alkohol spiele bei ihm eine große Rolle und gelegentlich auch der Konsum von Drogen, antwortet er. In der Verhandlung wird schnell deutlich, dass der Angeklagte nicht mit den sonst üblichen Maßstäben zu beurteilen ist.

