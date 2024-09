24-jähriger Gerüstbauer wird auf Baustelle in Nördlingen verletzt

Ein 24 Jahre alter Gerüstbauer ist bei einem Arbeitsunfall am Montagnachmittag in der Nördlinger Gewerbestraße verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der junge Mann auf einem Baugerüst auf, um Baumaterial in einen Frontlader einzuladen. Dazu lotse er einen 54-jährigen Radlader-Fahrer per Handzeichen zum Gerüst. Bei der Anfahrt stieß der Radlader-Fahrer gegen eine Querstrebe des Gerüstes, die sich dadurch aus der Verankerung löste. Durch die Spannung prallte diese gegen den Oberschenkel des 24-Jährigen, sodass dieser eine starke Prellung erlitt, die ärztlich versorgt werden musste. (AZ)