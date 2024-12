In Kneipe zugeschlagen: Opfer muss ins Krankenhaus

Zwei Männer haben am Sonntag, kurz nach Mitternacht, offensichtlich Streit in einer Kneipe in der Nördlinger Innenstadt gesucht. Zunächst rempelten und pöbelten sie zwei andere Gäste an. Nachdem diese sie zur Rede stellen wollten, schlugen die beiden je einen unvermittelt ins Gesicht. Eines der beiden Opfer wurde laut Polizeibericht dabei so stark getroffen, dass es leicht verletzt ins Krankenhaus Nördlingen gebracht werden musste. Die beiden Verantwortlichen hatten jeweils ungefähr 1,5 Promille Alkohol im Blut. Gegen sie wurden Strafverfahren eröffnet. (AZ)

Kneipe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krankenhaus Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis