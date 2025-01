Möttingen setzt auf Gemeinschaft: Gewerbeverein präsentiert sich auf Hausmesse

Der Gewerbeverein „Möttingen macht’s“ will sich in diesem Jahr wieder der Öffentlichkeit präsentieren. Als Plattform hierfür wollen die Verantwortlichen die Hausmesse des örtlichen Unternehmens MW Caravaning am 29. und 30. März nutzen. Bei der diesjährigen Generalversammlung zeigten sich die Mitglieder mit einem entsprechenden Vorschlag des Vorsitzenden Timo Bissinger einverstanden.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewerbeverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hausmesse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis