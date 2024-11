„Summer Vibes“: Giovanni Zarrella kommt nach Bopfingen

Er hat sich in den vergangenen fünf Jahren in atemberaubender Geschwindigkeit an die Spitze der deutschsprachigen Entertainmentbranche katapultiert: Giovanni Zarrella, Sänger, Moderator und Entertainer. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seinem unwiderstehlichen italienischen Charme, seinen modernen Interpretationen von italienischen Klassikern sowie großen deutschen und internationalen Hits ist er in den vergangenen Jahren bekannt geworden. 2025 wird Giovanni Zarrella sein viertes Solo-Album veröffentlichen – erstmals mit eigenen, selbstgeschriebenen Titeln. Mit einer Mischung aus Italo-Klassikern, den größten deutschen Hits auf Italienisch, sowie seinen eigenen, neuen Musiktiteln wird der Entertainer mit seiner Live-Band im Sommer 2025 wieder auf große Sommertournee gehen und auch in Bopfingen am 19. Juli 2025 bei den „Summer Vibes“ Halt machen, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Tickets gibt es ab Freitag, 29. November um 18 Uhr für 64 Euro (VVK-Gebühren können dazu kommen) online unter Reservix und Eventim, sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Die Vorverkaufsstellen vor Ort starten zum Nikolaus mit dem Verkauf. (AZ)

