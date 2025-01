Unfälle aufgrund von Schnee und Glätte: 8000 Euro Schaden

Zwei Unfälle haben sich am Sonntag im Ries ereignet. Am Vormittag befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer die B25 von Wallerstein kommend in Richtung Nördlingen. Dabei kam er laut Polizeibericht aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt etwa 3000 Euro.

In Alerheim fuhr ein 48-Jähriger gegen 8.15 Uhr auf der Staatsstraße 2221. Während der Fahrt wurde ihm durch den Gegenverkehr Schneematsch auf die Windschutzscheibe gewirbelt. Daraufhin erschrak der 48-Jährige nach Polizeiangaben derart, dass er das Gaspedal mit der Bremse verwechselte. Im Anschluss kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei ein Verkehrszeichen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. (AZ)