Auf dem Nördlinger Altstadtflohmarkt: Ich habe ein Schwein gekauft

Plus Unser Autor war auf dem Nördlinger Altstadtflohmarkt unterwegs und hat eine Sau gekauft. Das sorgte durchaus für Aufsehen.

Falls Sie am Samstag über den Altstadtflohmarkt in Nördlingen gebummelt sind und jemanden gesehen haben, der auf einem Fahrradanhänger ein Schwein durch die Straßen und die Menschenmengen manövriert hat: Das war ich! Natürlich war es kein echtes Schwein, nein es ist eines dieser Schweine, wie sie der Stadtmarketingverein an die örtlichen Geschäfte verkauft. Und dass meine Freundin und ich mal an so eines kommen, hätten wir nie gedacht. Das sorgte für unterschiedliche Reaktionen.

Schon seit Wochen haben wir uns auf den Flohmarkt gefreut, waren gespannt, was wir für Schätze finden. Dass jemand die Sau rauslassen würde, konnten wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht ahnen. Für den Transport größerer Gegenstände überlegten wir, unseren Fahrradanhänger mitzunehmen – doch das wollte ich nicht. Nicht, dass wir dann gar nichts finden. Ich bin natürlich nicht abergläubisch – das bringt schließlich Unglück.

