Unsere Kolumnistin Theresa Wizinger trauert dem Sommer hinterher und fragt sich, wo denn eigentlich die Antriebskraft bleibt, sobald der Herbst naht.

Das war's also mit dem Sommer. Die Tage werden wieder kürzer, die Abendessen eintopfiger und die Ausreden, warum man morgens auf keinen Fall mit dem Rad zur Arbeit fahren konnte, wieder glaubwürdiger. Während ich im Schrank die Bikinis nach hinten und die Thermostrumpfhosen nach vorne schiebe, wintere ich gedanklich auch Aperol und Flipflops ein und komme nicht drum herum, mit einem Hauch von Nostalgie und Wehmut ganz Cro-esk „Bye-bye, meine Liebe des Lebens“ zu summen.

Bye-bye, Sommer. Mit dir gehen nicht nur blutig gekratzte Mückenstiche oder Herden von Fruchtfliegen. Mit dir geht auch das unbändige Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit, das nur deine lichterkettengeschwängerten Abende geben können. Hmm … Und mit dir geht auch die schier unerschöpfliche Antriebskraft, die einen durch die Sommermonate gefühlt nie auf dem Sofa hat Platz nehmen lassen, die dafür sorgte, dass man noch am vierten Abend mit irgendjemandem irgendwo irgendwas trinken wollte und einen vergessen ließ, dass ja die neue Staffel "How to Sell Drugs Online" rauskam. Eben diese Antriebskraft scheint sich's neben Aperol und Flipflops gemütlich gemacht zu haben. Für sie rückt nach: nichts.

Radfahrern und Flipflops weichen Trägheit und Nutella-Toasts

Anfangs versucht man sich noch leicht beschämt aufzuraffen, sich anzuspornen. Auch Mitte September kann man Yoga auf dem Balkon praktizieren. Nach Feierabend noch eine Runde Radfahren – dafür gibt es doch Softshelljacken. Den zweiten, dritten und vierten Abend mit irgendjemandem irgendwo irgendwas trinken. Naja, oder halt auch nicht. Und dann ergibt man sich dieser vielleicht unerwünschten, aber irgendwie auch absolut wohltuenden Lustlosigkeit, suhlt sich genüsslich in Trägheit und Nutella-Toasts und summt ein bisschen weniger nostalgisch „Bye-bye, meine Liebe des Lebens“. Bis nächstes Jahr.