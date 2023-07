Sommerfiziert: Wurden Sie auch vom Sommer angesteckt?

RN-Kolumnistin Theresa Wizinger über den Sommer im Ries. Symptome und Hinweise, dass es Ihnen vielleicht genauso geht wie ihr.

Ich bin sommerfiziert. Und zwar in vollem Maße. Dazu brauche ich kein großes Blutbild machen, das erkenne ich auch ohne meinen Hausarzt. Woher ich das weiß und woran Sie erkennen, ob auch Sie sommerfiziert sind? Hier ein paar Symptome und Hinweise.

Wenn zum Beispiel die Haut nicht mehr nach irgendwas mit Chanel No.5 duftet, sondern eher nach einer Eins-zu-fünf-Mischung aus Lichtschutzfaktor 30 und Autan. Wenn man morgens mit Grillgeruch aufwacht und abends damit einschläft. Und nachts davon träumt.

Die Wohnung sieht schlimm aus, das Leben findet draußen statt

Wenn die eigene Wohnung aussieht wie in einer RTL2 Doku, einem das aber erstaunlich egal ist, weil man sein komplettes Leben nach draußen verlagert hat und eh nur zum Schlafen nach Hause kommt. Weil man in fremden Gärten, auf eignen Balkonen, an sonnengewärmten Bordsteinen oder pittoresken Seen sitzt. Und irgendein Schlürfgetränk schlürft.

Wenn die Anzahl an freiwilligen Mitfahrern mit Anstieg der Temperatur stetig abnimmt, weil man die einzige im Freundes- und Familienkreis ist, die keine Klimaanlage im Auto besitzt und man anscheinend den Absprung verpasst hat, dass es nicht mehr cool war, mit offenen Fenstern und lauter Musik auf der B25 zu fahren, während das T-Shirt am Sitz klebt.

Anzeichen für die Sommerfizierung ist Sternen-Gucken

Natürlich können noch weitaus mehr offensichtliche Anzeichen für eine Sommerfizierung sprechen, wie auf dem Boden liegend Sternenhimmel zu gucken und das nicht irgendwie unangenehm zu finden. Zu egal welchen Outfits nur noch Flipflops zu tragen, weil weiße Sneakers zwar immer ein wenig cooler aussehen, das einem aber bei 32 Grad herzlich egal geworden ist. Oder plötzlich zu lesen. Und zwar nicht nur die Tageszeitung, sondern sowas Verrücktes wie Liebesromane oder Krimis.

Oder wenn man plötzlich keine Zeit mehr findet, Kolumnen zu schreiben.

Verzeihen Sie mir also meine schriftliche Abwesenheit - der Sommer hat mich ziemlich heftig angesteckt. Ich hoffe inständig, es hat Sie auch erwischt.