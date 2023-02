Über die entscheidenden Vorteile des Landlebens

Unsere Kollumnistin Theresa Wizinger hat sich wieder neu ins Dorfleben verliebt. Ade Großstadt!

Spätestens in politischen Debatten kommt der Begriff „Menschen vom Land“ so einigen über die Lippen. Mit Menschen vom Land verbindet man Gasthöfe mit Tiernamen, dreistellige Telefonnummern und irgendwas mit Bolzplatz und Schützen.

Und ja, liebe Nördlinger: Zu „Menschen vom Land“ zählt (zumindest in ebenjenen politischen Debatten) auch ihr - auch wenn sich samstags das Schlendern über den Wochenmarkt mit dem Ihle-Kaffeebecher in der Hand durchaus weltmännisch anfühlt. Denn alles, was nicht mindestens eine Tram zwischen seinen Straßen fahren lässt, ist Land. Oder anders formuliert: Alles, was mit Rufbussen zu tun hat, ist nicht urban.

Landleben auch in Nördlingen: ziemlich schlicht und geradlinig

Wer jetzt denkt, das wäre der Einstieg zu einer Lästerkolumne über die langweilige Tristesse des Dorflebens à la 16-jährige Teenagerin, der hat sich getäuscht. Ganz im Gegenteil, habe ich mich doch erst neulich wieder neu ins Landleben verliebt. In das Landleben und seine Simplizität. Das Landleben hat nämlich einen entscheidenden Vorteil: es überfordert nicht. Ziemlich schlicht und geradlinig gibt es pro Tag vereinzelte Angebote und Möglichkeiten, die ich machen kann oder eben nicht. Eine Entscheidung ist schnell zu treffen. Meistens freut man sich sogar tage-, wochen-, monatelang auf ein Event. Das Schützenfest, die Theateraufführung, das Kreispokal-Derby.

Anders in der Großstadt, in der mir pausenlos alle Möglichkeiten offen stehen und ich nonstop wählen (und anschließend hoffentlich nicht bereuen) muss. Natürlich ist es verlockend zu wissen, ich könnte in sieben koreanischen Restaurants deren Kimchi probieren oder „Avatar“ zwischen mittags und Mitternacht stündlich in irgendeinem Kino sehen. Aber jeder von uns, der schon mal im Angebots-Dschungel von Netflix gefangen war und sich nach 20-minütigem Durchzappen durch die Film- und Serienauswahl genervt und irgendwie auch ausgelaugt für „das perfekte Dinner“ auf VOX entschieden hat, weiß, wovon ich rede.

Jeder von uns, der schon mal am Kühlregal im Kaufland schnappatmend den erstbesten Joghurt genommen hat (obwohl er Quark gebraucht hätte) und Hals über Kopf geflohen ist, fühlt, was ich meine. Überangebot überfordert. Großstadt überfordert. Mich zumindest. Und deshalb bin ich Fan von uns „Menschen vom Land“.

In zwei Wochen ist übrigens Fasching in "Kerking" – meine Mädels und ich sprechen seit Wochen von nichts anderem.