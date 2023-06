Wenn's rund um die Mess' einsam wird

Kolumnistin Theresa Wizinger ist nicht gerade Fan der Mess'. Woher das kommt? Schwer zu sagen. Der andere Blick auf das Nördlinger Volksfest.

Mitte Juni in Nördlingen zu wohnen und kein großer Fan von Volksfesten zu sein, grenzt an eine Herausforderung. Nicht nur, weil die zehn Tage lang aufgrund von fehlender, weil auf der Kaiserwiese verweilender Freunde ziemlich einsam sind. Sondern auch, weil es in Unterhaltungen ab sofort wenig andere Themen mehr geben wird als Maßkrug-Preise („dia schbenna ja“), Bierzeltunfälle („Herrgotts, hots mi do nogfetzt“) und die Wahl des Biergartens („grammelt voool wars“).

Eigentlich bin ich also geneigt, in schriftsprachlicher Form mit der Nördlinger Mess' abzurechnen, aber die Angst, dann vom Oberbürgermeister aus der Stadt verwiesen zu werden, ist viel zu groß (und sicherlich auch durchaus berechtigt). Immerhin gefällt es mir hier äußerst gut und an den anderen 50 Wochen im Jahr habe ich genügend Freunde und genügend Gesprächsmaterial.

Schon viele Jahre nicht mehr auf der Nördlinger Mess' gewesen

Woher meine Ressentiments kommen weiß ich selbst nicht so genau, immerhin habe ich die Kaiserwiese zu Mess'-Zeiten seit mehreren Jahren nicht mehr betreten. Mein Wissen besteht also hauptsächlich aus frühkindlichen Erinnerungen, die auch gar nicht mal so schlecht waren, immerhin bekam man nirgendwo sonst so erlesene Delikatessen wie Zuckerwatte und glasierte Äpfel, nirgendwo sonst biss man in Lebkuchenherzen oder auf Brauseketten.

Auch keine Stimme klang harmonischer, als die der Dame am Kassenhäuschen vom „Break Dancer“, die durchs Mikro in die Menge fragte, ob man „noch ne Runde“ bräuchte. Ich brauchte nie „nochmal ne Runde“, ich brauchte nicht mal eine Runde - mir wurde schon vom Zuschauen schlecht.

Mein Taschengeld wurde einzig und allein an der Losbude verprasst, um am Mess'-Ende mit einem überdimensionierten Kuscheltier nach Hause gehen zu können, das spätestens Ende August Watte aus den aufgeplatzten Ohren auf meinem Bett verteilte. Aktuelles Mess-Insider-Wissen habe ich also lediglich dank WhatsApp-Stati, die mir täglich Emmentaler-Berge, das beleuchtete Riesenrad oder die neusten Tracht-Kollektionen liefern. Vielleicht wäre es doch Zeit gewesen, meinen Zaun aus Vorurteilen zu überwinden und mir mein eigenes Bild zu machen. Vielleicht hätte ich eine Maß Bier anders zu wertschätzten gewusst, wenn ich dafür mehr als zehn Euro zahle. Vielleicht.

