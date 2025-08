Graffiti am Bahnhof: Sprayer verursachen Schaden in Höhe von 10.000 Euro

Unbekannte haben am Wochenende 2. und 3. August im Bereich des Bahnhofs Wassertrüdingen mehrere Bahnanlagen, umliegende Gebäude sowie mehrere Gleis- und Baufahrzeuge durch Graffitis beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Der durch die Schmierereien verursachte Schaden an den betroffenen Signaltafeln, Gebäudeteilen, einem mobilen Bürocontainer, Verteilerkästen, einer Lok sowie Güterwaggons und auch an einem Bagger dürfte sich nach ersten Schätzungen der Polizei um etwa 10.000 Euro bewegen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 09851/57 19-0 zu melden. (AZ)

