Wo man in der Region kostenlos Obst ernten kann

Es war ein fruchtbarer Sommer – wie fruchtbar, beweisen aktuell die vollen Obstbäume im Landkreis Donau-Ries. An manchen Stellen biegen sich die Äste unter der Last der schweren Früchte weit nach unten. Groß ist da auch die Versuchung, sich an so einem voll behangenen Baum am Straßenrand gütlich zu tun. Ausdrücklich erlaubt ist das immer dann, wenn Obstbäume und Sträucher mit einem gelben Band markiert sind. Da kann für den Eigenbedarf kostenlos geerntet werden. Was aber wenige Menschen auch machen.

