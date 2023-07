So teuer wird die Sanierung der Grosselfinger Kita

Plus Das Gebäude der Kindertagesstätte ist in die Jahre gekommen. Nun steht die Sanierung kurz vor der Vollendung und die Verantwortlichen geben neue Einblicke.

Noch ist nicht alles mit Farbe überdeckt, mit Mörtel geflickte Risse ziehen sich durch die bunten Mauern, einzelne Kabel hängen aus der Decke und schnell wird klar: Seine 67 Jahre sind dem Haupttrakt der Grosselfinger Kindertagesstätte anzusehen. Aber nicht mehr lange – denn das gesamte Gebäude steht kurz vor Vollendung seiner Sanierung.

"Altersbedingt" sei die Sanierung nötig gewesen, sagt Karl Stempfle, Verantwortlicher für Nördlinger Liegenschaften, Schulen und Sport. Seit Entstehung des ältesten Bestandteils 1956 im heutigen Nördlinger Ortsteil habe das ehemalige Schulhaus "sehr lange durchgehalten". Zwei Anbauten mit Sanitäranlagen seien später nacheinander hinzugekommen.