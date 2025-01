„Wucher“-Vorwurf: Grundsteuerreform sorgt für viel Ärger im Ries

Viele Rieserinnen und Rieser haben in diesen Tagen ihren neuen Grundsteuerbescheid aus dem Briefkasten gezogen. Nicht wenige müssen in Zukunft deutlich mehr bezahlen als noch zuvor. Die Folge: Im Nördlinger Rathaus und in der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen stehen die Telefone der Zuständigen nicht mehr still. Mancher lasse seiner Wut im Gespräch freien Lauf, wie Nördlingens Kämmerer Bernhard Kugler berichtet. Er sei sogar persönlich angegangen und des Wuchers bezichtigt worden.

