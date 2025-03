1141 Einsatzstunden für 32 Einsätze

Kürzlich fand die ordentliche Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hainsfarth statt. Nach der Begrüßung durch 1. Kommandant Johannes Engelhardt und dem gemeinsamen Essen, stand das Protokoll der letzten Generalversammlung auf der Tagesordnung. Im Anschluss folgte der allgemeine Bericht mit Terminen und Veranstaltungen über das Jahr 2024 und der Tätigkeitsbericht der aktiven Wehr. Neben dem Ausbildungs- und Übungsdienst wurde die Feuerwehr Hainsfarth zu 32 Einsätzen gerufen und leistete hierbei 1141 Einsatzstunden. Drei neue Feuerwehranwärter durfte die Feuerwehr Hainsfarth an diesem Abend begrüßen und per Handschlag in die Feuerwehr mit aufnehmen. Dieses Jahr gab es bei der Feuerwehr Hainsfarth einige Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft und langjährige aktive Dienstzeit. Für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft erhielten vier Mitglieder ihre Ehrungen und für 40 Jahre Mitgliedschaft waren es gleich 14 Mitglieder, die ihre Ehrung in den Händen halten durften. Ebenso erhielten zahlreiche Kameraden für ihren langjährigen und unermüdlichen Einsatz ihre Ehrungen. Stefan Eisen für 25 Jahre aktiven Dienst. Klaus Engelhardt, Martin Engelhardt, Paul Fackler, Konrad Großhauser und Robert Jung jeweils für 40 Jahre aktiven Dienst, welche daraufhin auch zu Ehrenmitglieder der Feuerwehr Hainsfarth ernannt wurden. Verabschiedet wurden zwei Kameraden, die nach ihrem 65. Geburtstag aus dem aktiven Dienst ausscheiden.

