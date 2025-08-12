Icon Menü
Hainsfarth 2035: Ideen für Dorfentwicklung und Infrastrukturverbesserungen

Hainsfarth

Hainsfarth 2035: Diese drei Schwerpunkte sieht der Bürgermeister

Studierende erarbeiten Vorschläge, wie eine Gemeinde wie Hainsfarth im Jahr 2035 aussehen könnte. Nicht alles lässt sich umsetzen. Wann sie präsentiert werden sollen.
Von Bernd Schied
    Der Bereich um die Synagoge in Hainsfarth soll im Rahmen eines Integrierten städtebaulichen Konzepts in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden.
    Der Bereich um die Synagoge in Hainsfarth soll im Rahmen eines Integrierten städtebaulichen Konzepts in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden. Foto: Gemeinde Hainsfarth

    Wie könnte sich die Gemeinde Hainsfarth in den nächsten zehn Jahren verändern? Beschreitet sie in der Dorfentwicklung neue Wege oder hält sie am Althergebrachten fest? Trauen sich die politisch Verantwortlichen, mutige Ideen umzusetzen, um neue Akzente zu setzen und die Kommune für die Zukunft zu machen? Mit einem klaren „Ja“ beantwortet Bürgermeister Klaus Engelhardt diese Fragen.

